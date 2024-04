Debutta in Italia la Polestar 4, suv coupe’ ad alte prestazioni

(Adnkronos) – Dopo il lancio in Cina nel 2023 Polestar 4 fa il suo debutto in Italia presso lo Space di Milano in vista delle prime consegne previste per agosto 2024. Dopo il capoluogo lombardo anche il Polestar Space di Roma dalla seconda metà di maggio accoglierà i potenziali clienti per scoprire il Suv coupé elettrico ad alte prestazioni e ricevere una consulenza personalizzata da parte del personale specializzato. Il brand del gruppo Geely sottolinea come la Polestar 4 unisce il meglio di due mondi, con l'aerodinamica di una coupé e il comfort di un SUV, creando una nuova categoria vettura che si posiziona nella gamma fra la 2 e la 3 per dimensioni e prezzo. L'eliminazione del lunotto – si evidenzia da Polestar – è la caratteristica principale del design dell’auto e consente un nuovo tipo di esperienza immersiva per i passeggeri posteriori. Lo specchietto retrovisore è sostituito da uno schermo ad alta definizione che mostra un feed in tempo reale grazie alla telecamera posteriore montata sul tetto, e offre un campo visivo molto più ampio rispetto alla maggior parte delle auto moderne. Basato sulla premium Sustainable Experience Architecture (SEA), Polestar 4 – si sottolinea – "si impegna per la sostenibilità, utilizzando materiali riciclati e sostenibili per gli interni". Come per tutte le Polestar l'esoerienza di guida si preannuncia eccitante con una potenza massima di 400 kW (544 Cv) e una dinamica agile, ma senza trascurare la sicurezza. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)