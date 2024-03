Gran bella affermazione per Eva Traina del Tennis Club Caltanissetta. Nei campi del Circolo del Tennis di Sommatino è arrivata la prima vittoria in un torneo FITP di categoria per la giovane tennista.

La giovanissima atleta ha confermato gli ottimi progressi evidenziati anche nei precedenti tornei. I risultati conseguiti incoraggiano a proseguire nel percorso agonistico con lo staff tecnico guidato dagli Istruttori Loris Palmeri e Dario Novara.