Ad Acquaviva Platani è venuto a mancare l’anziano artigiano Umberto Ricotta

ACQUAVIVA PLATANI – Ieri pomeriggio è venuto a mancare l’87enne Umberto Ricotta, l’artigiano acquavivese che della falegnameria ha fatto la sua ragion d’essere. Si è speso per portare avanti la sua famiglia. Una vita vissuta nella sua Acquaviva, conosciuto ed anche operativo nei paese vicini, e non solo. Orgoglioso del suo lavoro, seppe conquistarsi, quotidianamente, la fiducia della gente che l’apprezzava per la sua disponibilità ed umanità. A Mussomeli, fu il pupillo del barone Spinnato a cui riservò assoluto rispetto e vicinanza in molte circostanze della vita, condividendo suggerimenti e sollecitazioni. Per gli amici e conoscenti la sua falegnameria era un punto di riferimento anche per un semplice amicale saluto. Sempre a portata di mano, fino a quando le sue condizioni fisiche glielo hanno permesso. Lascia un buon ricordo con un volto premuroso e sorridente. Le sue esequie saranno celebrate nella Chiesa Madre di Acquaviva Platani, lunedì pomeriggio, 29 aprile, alle ore 15,30.