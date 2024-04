Papa Francesco: “Giovani, per Dio siete figli e non un profilo digitale”

“Per Dio non sei un profilo digitale, ma un figlio, che hai un Padre nei cieli e che dunque sei figlio del cielo”. Lo ha detto Papa Francesco incontrando a Venezia i giovani delle diocesi del Triveneto.

“Il rischio e’ lasciare tutto all’improvvisazione: prego se mi va, vado a Messa quando ho voglia, faccio del bene se me la sento Questo non da’ risultati: occorre perseverare, giorno dopo giorno. E farlo insieme”, ha aggiunto, “Insieme: il fai da te nelle grandi cose non funziona. Per questo vi dico: non isolatevi, cercate gli altri, fate esperienza di Dio assieme, seguite cammini di gruppo senza stancarvi.

Tu potresti dire: ‘Ma attorno a me stanno tutti per conto loro con il cellulare, attaccati ai social e ai videogiochi’. E tu senza paura vai controcorrente: prendi la vita tra le mani, mettiti in gioco; spegni la tv e apri il Vangelo; lascia il cellulare e incontra le persone”.

“Viviamo immersi in prodotti fatti dall’uomo, che ci fanno perdere lo stupore per la bellezza che ci circonda, eppure il creato ci invita a essere a nostra volta creatori di bellezza, a fare qualcosa che prima non c’era”, ha detto ancora, “Non dimenticatelo, essere creatori di bellezza, fare qualcosa che prima non c’era. E’ bello. Quando sarete sposati e avrete un figlio, avrete fatto una cosa che prima non c’era. Pensate ai figli che avrete. Ragazzi, non siate professionisti del digitare compulsivo, ma creatori di novita’