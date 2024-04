Mussomeli, Calà e Montagnino nuovi aderenti al movimento di Cateno De Luca “Sud chiama Nord”

MUSSOMELI – Francesco Calà e Angelo Montagnino aderiscono a “Sud chiama Nord” di Cateno De Luca. Il movimento politico fondato dall’On. Cateno De Luca attuale Sindaco di Taormina, coordinato in provincia da Angelo Bellina, danno il benvenuto a Francesco Cala’ impiegato comunale, e ad Angelo Montagnino libero professionista, Saranno i punti di riferimento di Cateno De Luca e di Sud Chiama Nord a Mussomeli. Avranno il compito in quell’ area del vallone assieme all’Assessore di Sutera Giuseppe Piazza di organizzare e strutturare il partito anche in vista delle prossime elezioni Europee del 8 e 9 giugno. “Abbiamo deciso di aderire — spiegano Cala’ e Montagnino — per le qualità politiche e umane di Cateno De Luca, che ha dimostrato di saper bene amministrare i comuni dove è stato Sindaco. Siamo contenti dichiarano — De Luca, Castelli e Bellina — per l’ adesione di questi amici che con la loro esperienza e capacità professionale daranno un buon contributo per la crescita di Sud Chiama Nord”.