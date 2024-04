Incontri al Centro per l’Impiego di Mussomeli

MUSSOMELI – Dal Centro per l’Impiego di Mussomeli è stato reso noto che nella giornata di ieri , 26 aprile 2024,, a Mussomeli si è svolto uno degli incontri finalizzati a potenziare tirocinio e contratto di apprendistato come strumenti di sviluppo delle competenze e di inserimento lavorativo. Sono stati trattati gli argomenti inerenti alle opportunità e agli strumenti volti alla promozione occupazionale dei giovani dai 18 ai 29 anni. Inoltre, sono stati oggetto di approfondimento alcuni dei servizi del Centro per L’impiego: – supporto nelle redazione dei curricula vitae; – assistenza all’uso degli strumenti telematici per la ricerca e le conseguenziali candidature alle varie offerte di lavoro; – collaborazione nella stesura delle domande di partecipazione ai concorsi; – informazioni sulle opportunità occupazionali e sulle posizioni aperte nel nostro territorio.