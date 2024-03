Stelle del Sud 2024: Una giovane e innovativa azienda di Mussomeli tra le 200 aziende eccellenti del Mezzogiorno

MUSSOMELI – “Da primo cittadino di Mussomeli e vicepresidente della commissione attività produttive dell’Assemblea Regionale Siciliana non posso che esprimere grande soddisfazione nel registrare la presenza di una giovane e innovativa azienda di Mussomeli tra le prime 200 aziende italiane con sede nel sud Italia che hanno ottenuto la migliore performance circa la crescita del proprio fatturato, del numero dei propri dipendenti e delle proprie immobilizzazioni materiali e immateriali nel triennio tra il 2019 e il 2022. Questa è la prova provata che anche in Sicilia e nell’entroterra siciliana è possibile fare impresa d’eccellenza a patto che sia amministrata da imprenditori con visione e apertura al futuro e alla innovazione Etapharma si è classificata 17esima nella classifica generale.della indagine svolta per il primo anno in collaborazione tra Il Sole 24 Ore e Statista, azienda leader nelle ricerche di mercato. Inoltre, si è classificata, per il settore “Prodotti farmaceutici, biotecnologie e scienze della vita”, seconda nella classifica generale e prima in Sicilia. Etapharma è un’azienda italiana, con sede a Mussomeli, impegnata nello sviluppo di prodotti per migliorare la qualità della vita dell’uomo. Etapharma è oggi presente sul mercato con innovativi prodotti nel campo della dietetica e mira ad espandersi nel campo cosmetico. Faccio le mie congratulazioni al suo amministratore, l’ing. Toti Nigrelli per l’ottimo risultato raggiunto in competizione con tante aziende italiane”.