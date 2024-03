Sommatino. Scerbatura per 27 tra vie e piazze del centro abitato

SOMMATINO. Un’attività veramente sistematica, quella che l’amministrazione comunale ha portato avanti nel centro abitato in tema di scerbatura manuale e meccanica.

In particolare, come ha informato il sindaco, sono state scerbate le seguenti vie: Via Petrarca – via Abruzzi – Seconda parte della via Carlo Alberto – Piazza Belvedere – Vicolo Ariosto – Via Quintino Sella – Interno della caserma dei carabinieri – Via Montebello – Via Licata – Via Savonarola – Via Mariano Pirrera – Piazza Minghetti – Vicolo Crociferi – Piazza Manfredo Fanti – Via Guglielmo Pepe – Via IV Aprile- Via San Vito – Via Belvedere – Via Terranova – Via Piazza Armerina – Via Michelangelo Buonarroti – Via Marco Aurelio – Via Vittorio Alfieri – Via Principe Eugenio – Via Indipendenza- Via Pietro Micca- Via Cellini.

Da lunedì 25 marzo l’attività riprenderà, iniziando dalla via Nino Martoglio. L’amministrazione comunale ha infine confidato sulla collaborazione dei cittadini a spostare le auto parcheggiate qualora fosse necessario.