Sicilia, Bambini “poliziotti per un giorno”: per conoscere meglio chi “acchiappa i cattivi”

Nella mattinata di ieri, mercoledì 6 marzo, personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Leonforte ha incontrato i bambini della Scuola paritaria dell’infanzia “San Giovanni Bosco”, a conclusione del progetto di educazione civica “Bambini Poliziotti per un giorno”. Le insegnanti hanno, infatti, proposto ai bambini, di età compresa tra i 3 ed i 5 anni, un incontro speciale: una visita guidata all’interno del Commissariato di Polizia di Leonforte per vivere un giorno da “poliziotti”.

Così, i piccoli sono stati accolti in Commissariato ed hanno subito dimostrato di conoscere il numero di emergenza unico europeo (NUE) “112”, ascoltando con molta attenzione i compiti che la Polizia di Stato svolge quotidianamente sul loro territorio.

I poliziotti del Commissariato hanno risposto a tutte le curiosità dei bimbi, i quali hanno mostrato grande interesse, elaborando tante domande sugli equipaggiamenti e su come i poliziotti riuscissero ad acchiappare i “cattivi”.

Nel corso della visita, i bambini hanno avuto anche la possibilità di salire a bordo della volante, scoprendo le funzioni di ogni attrezzatura e azionando anche lampeggianti e sirene; si sono poi divertiti comunicando via radio con la Sala Operativa del Commissariato e apprendendo l’uso della paletta di segnalazione.

Al termine dell’incontro, pieni di felicità ed entusiasmo, i piccoli hanno anche ricevuto in regalo dei cappellini della Polizia di Stato ed hanno salutato con affetto i loro “nuovi amici poliziotti”, con la promessa di rivedersi presto in giro per le strade della città.