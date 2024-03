San Cataldo. Il sindaco Comparato: “In Sicilia la situazione idrica è allarmante; evitare sprechi”

SAN CATALDO. Sulla delicata situazione legata alla distribuzione idrica ha preso posizione in queste ultime ore il sindaco Gioacchino Comparato.

Il primo cittadino sancataldese, a tal proposito, ha rilevato: “Da qualche settimana siamo in costante contatto con l’ATI e con le Istituzioni regionali per affrontare al meglio la grave crisi idrica che sta colpendo la nostra isola. Dopo la proclamazione dello stato di crisi, il Gestore Caltaqua Acque di Caltanissetta S.p.A., a seguito delle riduzioni di risorsa da parte di Siciliacque, ha proceduto a rimodulare i turni di erogazione anche nella nostra città”.

Comparato ha poi rimarcato: “La situazione in Sicilia è allarmante, con una siccità che dura da cinque mesi e che ha portato alla limitazione della fornitura di acqua in molte città, compresa la nostra. Di fronte a questa emergenza, è fondamentale utilizzare l’acqua con estrema cautela e ridurre gli sprechi al minimo. Gli sprechi potrebbero essere soggetti a sanzioni, considerata la gravità della situazione che coinvolge anche il nostro Comune. Siamo al lavoro, insieme all’ATI, al Gestore, e a tutte le Autorità preposte, per ricercare altre fonti di approvvigionamento”.

Il sindaco ha poi concluso: “Aggiorneremo costantemente la cittadinanza sull’evoluzione della crisi idrica attraverso tutti i nostri canali di comunicazione. Vi preghiamo di collaborare attivamente e di adottare comportamenti responsabili durante questa fase critica, siamo consapevoli delle difficoltà che la turnistica proposta dal Gestore comporta per la popolazione, e stiamo lavorando per diminuirne i disagi”.