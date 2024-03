Rotary Club della provincia nissena concludono il progetto “lavoro e sostenibilità ambientale”

100 Anni di Rotary in Italia; 100 anni di servizio ispirato alla regola rotariana di “servire al di sopra di ogni personale interesse”, secondo valori di alto profilo e nell’osservanza della “prova delle 4 domande”, un codice deontologico applicabile con semplicità, in ogni contesto. Molteplici sono state, nel tempo, le Azioni verso le tradizionali vie d’intervento: pace e prevenzione conflitti, risorse idriche, salute e fame, alfabetizzazione, sviluppo comunitario e più di recente anche tutela ambientale.

Le celebrazioni dell’Area Nissena, nel solco di quelle nazionali ispirate alla tematica di Ambiente, Giovani e Lavoro, hanno avuto fulcro e sintesi con un progetto di Stage su “Lavoro e sostenibilità ambientale”, in favore di giovani meritevoli, che rientra nell’ambito delle iniziative avviate dal Governatore del Distretto Rotary 2110 Goffredo Vaccaro e dall’apposita Commissione presieduta da Giovanna Craparo. Il Governatore ha consegnato, presso la modernissima sede del Gruppo Leto di Pietraperzia, l’attestato al giovane Filippo Lo Presti, laureando presso l’ “UniKore” di Enna che, al termine del suo periodo di stage, ha brillantemente presentato alcune attività poste in essere in ottica ESG (Environmental, Social and Governance).

In particolare sviluppo di una coerente policy ambientale del Gruppo, bozza del bilancio di sostenibilità 2023, creazione dello screening fornitori in ottica ESG e di un sondaggio di customer satisfaction. Particolarmente apprezzato è stata l’implementazione del sistema di Whistleblowing e della relativa policy (segnalazione di illeciti in azienda).

Presenti alla cerimonia i sei Presidenti dei Rotary Club nisseni, che hanno voluto il progetto: Giuseppe Sagone (Rotary Caltanissetta), Silvio Scichilone (Rotary Gela); Annalisa Giambrone (Rotary Mussomeli Valle dei Platani), Franco Aleo (Rotary Niscemi), Gaetano La Rosa (Rotary valle del Salso) e Salvatore Camilleri (Rotary San Cataldo – club capofila nel progetto). Per il Gruppo Leto-Acqua&Sapone c’erano Salvatore e Laura Leto, dirigenti e soci aziendali ed Erika Assennato, Chief Financial Officer, tutor del tirocinante. Alla cerimonia hanno, altresì, presenziato Giuseppe Pantaleo, Segretario Distrettuale; Valerio Cimino, past Governatore (PDG) e Assistant Regional Rotary Foundation Coordinator Regione 15; i PDG Arcangelo La Cagnina e Giovanni Vaccaro e numerose altre autorità rotariane.

Si tratta di un’iniziativa di grande valenza comunitaria, ha specificato il Governatore Vaccaro, precisando che lo stage è stato realizzato grazie all’impegno dei Rotary Club dell’area nissena che così hanno voluto onorare il progetto finalizzato alla celebrazione dei 100 anni della fondazione del primo Rotary Club in Italia. Ha ringraziato, inoltre, i Club promotori e gli imprenditori illuminati che in sinergia hanno dimostrato che è possibile formare e qualificare in Sicilia giovani che potranno lavorare con alta specializzazione sul loro territorio.

I Presidenti, in una nota congiunta, hanno ringraziato la Famiglia Leto per aver aderito con prontezza al progetto, che andrà ad assumere un’evidenza di rilievo nell’ambito delle iniziative del centenario italiano e gli Assistenti del Governatore Tiziana Amato e Luigi Loggia per l’importante ruolo di coordinamento svolto.

La dr.ssa Leto ha inoltre precisato “è stato entusiasmante essere partner di questa iniziativa che ci ha consentito di essere protagonisti di un’importante iniziativa formativa e per questo ringrazio il Rotary (con Maria Grazia Falzone e Marilia Turco in primis) per averci proposto questa opportunità e il giovane Filippo per l’impegno profuso e il lavoro realizzato”.