Pallavolo femminile B2. La Traina a Patti sfida la Saracena per conservare l’imbattibilità esterna

Impegno ostico per la Traina sul campo della Saracena a Patti in provincia di Messina. Il sestetto nisseno affronta sabato 23 marzo le messinesi della Saracena. Un match nel quale le nissene dovranno difendere la propria imbattibilità esterna. La Traina negli ultimi cinque turni disputati lontani dal Palacannizzaro ha sempre però incontrato formazioni che stazionano nella parte bassa della classifica.

In riva al Tirreno le ragazze del presidente Oriana Mannella incroceranno sabato una delle squadre che vantano il miglior rendimento casalingo (18 punti in nove gare al PalaSerranò contro i 12 in trasferta): in totale 30 punti che piazzano la formazione del presidente Luca Leone al sesto posto della classifica generale.

Specializzata in tie-break (ben sette di cui però solo due vinti) la formazione allenata da Domenico Fazio nel girone di ritorno, al di là dei risultati, è sembrata in crescita sul piano del gioco corale e della consapevolezza delle singole atlete e quindi rappresenta un avversario da affrontare con determinazione per non correre particolari rischi come è accaduto al Cus Catania che due settimane fa ha vinto in quattro set ma non potendo mai rallentare i ritmi.

Da tenere sott’occhio nelle fila messinesi Marika Costabile quasi sempre top scorer, giovane e talentuosa schiacciatrice che, superato un infortunio iniziale, sta crescendo di settimana in settimana. La TRAINA SRL di Marco Relato ha preparato la gara puntando a ridurre al minimo quelle pause che quasi sempre lontano dal Pala Cannizzaro le sono costate qualche set perso probabilmente evitabile. La Saracena – TRAINA SRL è in programma al palaSerranò di Patti sabato 23 marzo 2024 con inizio alle 18:00. Arbitreranno i siciliani Danny Buccheri di Floridia SR e Paolo Pirronitto di Leonforte EN.