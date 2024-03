Neonato abbandonato in un androne, trovata la madre: è una 17enne, partorì in un supermarket

I carabinieri della compagnia Porta Magenta di Milano hanno risolto il giallo del neonato abbandonato il 12 febbraio sul pianerottolo di una scala del palazzo Aler nel quartiere Lorenteggio, poi trovato e accudito da un inquilino egiziano. A lasciarlo – secondo le indagini coordinate dai pm ordinari e dei minori – sarebbero state la madre di 17 anni e una sua amica, entrambe denunciate a piede libero per abbandono di minore.

Il parto sarebbe avvenuto di nascosto a fine gennaio nei locali di un supermercato del quartiere dal momento che la giovane aveva nascosto la gravidanza alla famiglia. Il piccolo sarebbe stato lasciato a un’altra famiglia che abita nello stabile non per disfarsene ma per garantirgli un futuro stabile e migliore.

Dopo qualche giorno la ragazza madre avrebbe mandato l’amica a riprendere il neonato che sarebbe stato immediatamente lasciato sullo zerbino dell’appartamento al piano realizzato in cui abita il 53enne egiziano che appena trovato aveva allertato i soccorsi. Il piccolo, dopo il ricovero alla Clinica De Marchi, e’ stato dato in affidamento preadottivo su disposizione del Tribunale per i minorenni. La madre 17enne, invece, e’ stata presa in carico dagli assistenti sociali del Comune di Milano