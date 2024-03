Mussomeli, taglio augurale del nastro per Piazza Umberto, Corona d’alloro per i Caduti delle Guerre e omaggio al Tricolore. Un successo. (2 video)

MUSSOMELI – La presenza di pubblico, lo scorso sabato sera, all’inaugurazione della riqualificata Piazza Umberto 1° è la sintesi della realizzazione di un progetto, voluto dall’amministrazione Catania, che ha visto impegnati ed interessati un po’ tutti (amministrazione comunale, uffici amministrativi, progettisti, ditta esecutrice, maestranze e la cittadinanza tutta) fino alla sua conclusione. In poche parole, è stato un successo e tanto compiacimento in giro. E così, la data del 24 marzo, può ritenersi una giornata storica, in quanto i mussomelesi si sono riappropriati della “chiazza ranni”, da tanto tempo diventata luogo di posteggio e, finalmente, come accogliente ampio luogo aggregativo centrale, in cui bambini, giovani e meno giovani potranno incontrarsi in qualsiasi momento della giornata, e trascorrere serenamente il loro tempo libero in compagnia. Un colpo d’occhio: panchine, fontanelle, alberelli, monumento dei Caduti, il Calvario, negozi commerciali, isola pedonale; insomma, a sentire parlare la gente, “adesso è veramente una piazza”, evidentemente, un tutt’uno con la mitica Via Palermo e la sua “passiata”. Presenti le autorità civili e militari e religiose, dal sagrato della Chiesa di San Francesco, il sindaco on. Catania, emozionato, ha affidato le sue riflessioni e i suoi ringraziamenti ad una sua relazione scritta che ha letto alla numerosa platea. A seguire, una riflessione e benedizione del fraticello Padre Valdecir e immediatamente dopo, accompagnato dalle bande musicali cittadine dei maestri Vincenzo Barcellona e Giuseppe Noto, il taglio del nastro augurale e l’omaggio al Monumento dei Caduti con la deposizione di una corona d’alloro e l’omaggio al Tricolore con l’Alzabandiera. Con la successiva esibizione delle bande musicali, la presenza degli artisti di strada e mostra di pittura ed il rinfresco finale si è conclusa la serata “scintillante” che ha riscosso gli apprezzamenti dei tanti partecipanti.