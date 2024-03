Monastero chiude dopo 750 anni: “Siamo rimaste in cinque, l’età avanza”

Il monastero chiude dopo 750 anni di onorato servizio per la comunità bergamasca.

“L’età avanza, siamo rimaste in cinque”, è la motivazione delle suore domenicane del Matris Domini di Bergamo, che lo hanno abitato e che ora verranno trasferite in Toscana. A dare la notizia del commiato alla città, a ridosso della Pasqua, è stata suor Angelita Roncelli. “Non siamo più una comunità – aggiunge, – ma una ‘famigliola’, che fatica a portare avanti le attività liturgiche e le incombenze quotidiane, e non può neppure eleggere una nuova priora”. Ma cosa sarà dell’imponente struttura?

Il monastero Matris Domini di Bergamo nacque ufficialmente inizio il 25 marzo 1273. Esattamente 751 anni dopo la sua fondazione, dunque, è arrivata la notizia della sua chiusura. La peggiore, nonostante tutte le difficoltà incontrate e superate nei suoi secoli di storia.

Così le cinque suore di Bergamo si trasferiranno entro settembre in Toscana, nel monastero di Santa Maria della Neve e San Domenico, a Pratovecchio Stia, in provincia di Arezzo, dove ad attenderle c’è un’altra comunità