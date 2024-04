Serradifalco. Stabilizzazione lavorativa per i 29 dipendenti contrattisti part time in servizio al Comune

SERRADIFALCO. Stabilizzazione lavorativa con la firma di un contratto a tempo indeterminato per 29 dipendenti contrattisti in servizio al Comune di Serradifalco. La firma è avvenuta nello scenario del Teatro comunale Antonio De Curtis alla presenza dei loro familiari, oltre che del sindaco Leonardo Burgio e dei sindacati Cisl e Uil.

Il sindaco ha sottolineato che la firma di questo contratto non poteva essere considerata una festa poichè la stabilizzazione di questi lavoratori avrebbe dovuto avvenire agli inizi degli anni Novanta. Il primo cittadino ha tuttavia trovato spunto per evidenziare che il Comune di Serradifalco è stato il primo in Sicilia ad attivare la procedura di stabilizzazione tra quelli in dissesto o pre dissesto.

Dei 29 dipendenti contrattisti part time stabilizzati, 26 sono stati a 18 ore e 3 a 24 ore settimanali. Soddisfatti i sindacati. Il segretario provinciale della Cisl Fp Gianfranco Di Maria ha elogiato l’amministrazione comunale e il sindaco Burgio per il coraggio e la ferma volontà di procedere alla stabilizzazione dei contrattisti.

Lino Salinitro, segretario provinciale Uil FP ha ringraziato anche lui il sindaco sottolineando come lo stesso Burgio abbia mantenuto la parola data ai sindacato per la stabilizzazione dei 29 dipendenti contrattisti. Infine sono intervenuti anche i due rappresentanti della Rsu comunale Raimondo Burgio e Salvatore Aronica, anche loro contrattisti, che hanno elogiato l’Amministrazione comunale e il segretario comunale per l’impegno profuso nell’attivare la procedura di stabilizzazione per i dipendenti contrattisti.