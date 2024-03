L’associazione Legio Decima Fretensis di San Cataldo ospite della 76° edizione della Sagra del Mandorlo in fiore di Agrigento

Domenica 17 marzo l’Associazione Legio Decima Fretensis di San Cataldo ha sfilato per le vie di Agrigento, prossima Capitale della Cultura, in occasione della 76° edizione della Sagra del Mandorlo in fiore.

Una partecipazione straordinaria quella dei 25 ragazzi voluta dall’Assessore Carmelo Cantone e dall’Amministrazione Comunale della città dei templi.

Grande consenso di pubblico che ha apprezzato le splendide ricostruzioni storiche, opera di un lavoro di studio e realizzazione minuzioso, che ha voluto immortalare con tantissime foto alle quali i ragazzi con grande stupore e gioia si sono concessi.

“E’ stata un’esperienza meravigliosa, dichiara Giuseppe Ruggieri presidente dell’associazione, che ci fa crescere come Associazione e come gruppo di persone. Vedere tanta gente che ha apprezzato con entusiasmo le nostre loriche ci ha riempito di gioia e ci ha ripagato dei tanti sacrifici. Un plauso va ai ragazzi che hanno voluto partecipare nonostante la levataccia alle 6:00 del mattino.. Adesso guardiamo alla settimana santa sancataldese, un evento che abbiamo molto a cuore per poi attendere il 21 aprile che ci vedrà protagonisti nella capitale per i festeggiamenti in onore dei Natali di Roma. Ringraziamo tutti quelli che hanno creduto in noi ed andiamo avanti con tanta voglia di fare sempre meglio”.