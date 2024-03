Grani in Pasta si rifà il look: stessa qualità ma con un bollino firmato da Mauro Fornasero

Cambia il packaging ma non il contenuto di qualità. E’ questa, in sintesi, la novità in casa Molini Riggi.

Il rinomato ristorante di via Libertà a Caltanissetta chiude, ma soltanto per qualche giorno, per rinnovare il menù e il format.

I clienti, già dal primo giorno dell’apertura, sono stati abituati a gustare materie prime di qualità. Una costante che non verrà assolutamente modificata ma, per dare un’aria di novità e freschezza, anche in vista della primavera, Grani in Pasta di Molini Riggi apporterà qualche modifica alla lista delle pietanze.

Nessuna battuta d’arresto per il pastificio che, invece, resterà operativo e a disposizione di tutti coloro i quali vorranno soddisfare il palato con pasta fresca o secca, ripiena o al naturale, lunga o corta.

In occasione della Pasqua Molini Riggi, da sempre abituato a cercare l’innovazione e seguire l’interesse del pubblico cercando di valorizzare l’eccellenza locale, ha predisposto un nuovo bollino. Una “Limited Edition” firmata dall’artista nisseno Mauro Fornasero.

“La Siciliana di Riggi” omaggerà i riti della Settimana Santa nissena portando in tutto il mondo le tradizioni della propria terra, quella che ben 3 generazioni ha visto nascere un piccolo mulino e l’ha seguito nella sua crescita di filiera sia in dimensione aziendale, sia in estensione dei territori coinvolti sia nella diversificazione dei prodotti proposti. Delizie da mangiare e da bere, come il distillato Granamaro.



Dal chicco di grano cresciuto dalla terra alla pietanza servita nelle tavole non soltanto del suo ristorante nisseno ma, approfittando dell’ecommerce, nelle case di tutto il mondo.

E, adesso, con le opere di Mauro Fornasero, è stata trovata la miscela perfetta tra qualità e bellezza.

Per ulteriori informazioni su Molini Riggi e su tutti gli altri prodotti derivati dalla farina è possibile consultare il sito internet https://www.moliniriggi.it/ o visitare “Terra e Salute shop” in via Borremans 116 a Caltanissetta.