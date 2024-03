Eccellenza. Cresce l’attesa per Nissa – Fulgatore. L’appello ai tifosi da parte del presidente Giovannone

Alla vigilia del match tra la Nissa e il Fulgatore cresce l’attesa per una sfida che potrebbe avvicinare ulteriormente la Nissa al sogno della serie D. Nelle ultime ore s’è registrato l’accorato appello del presidente biancoscudato Luca Giovannone per poter assistere in tempo alla fondamentale gara di domenica, contro il Fulgatore, che si giocherà (ore 15) al “Marco Tomaselli” di Caltanissetta.

Il presidente ha ricordato che la gara di domenica riveste una grandissima importanza per i biancoscudati che, vincendo, si avvicinerebbero alla certezza matematica della promozione in D.

Questi i prezzi dei biglietti: Tribuna “ROSSA” centrale €.15,00, Tribuna “BLU” laterale €. 10,00, Curva nord €. 5,00, Curva Sud (ospiti) €. 10,00. Il Tagliando è acquistabile on line su live ticket oppure presso POSTA Nissena sita n via Amico Valenti, n. 125

In alternativa ci si può rivolgere ai seguenti rivenditori:

– Tabaccheria Dellutri- via S.G.Bosco, 36

– Caffe’ Sport – via Lincoln, 46

– Posta Centrale – v.le della Regione, 23/27

– Agenzia Better – via F. Paladini 78

– Punto G – via consultore Benintendi, 29

– Special Bar – viale della regione, 154

– La Posta che volevi – via degli Orti, 88

– FreeStyle – Via F. Turati, 106

– Big & Small – via Don Minzoni 205