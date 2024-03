Eccellenza. Andrea Pensabene è il nuovo tecnico del Gela Calcio; torna il Ds Alessandro Bonaffini

La società Gela Calcio che milita nel girone B di Eccellenza, ha comunicato che mister Andrea Pensabene guiderà la formazione biancazzurra sino a fine stagione. Il nuovo allenatore, che sarà presentato alla stampa e ai tifosi oggi pomeriggio al termine della seduta di allenamento assieme al Direttore Sportivo Alessandro Bonaffini che torna in biancazzurro, prenderà il posto di Mirko Fausciana che ha rassegnato le dimissioni dall’incarico di allenatore della Prima squadra.

Andrea Pensabene, tecnico di grande esperienza con un passato da gran giocatore, è stato valutato come un allenatore di qualità e spessore in grado di costituire un valore aggiunto per il Gela Calcio oltre che il nocchiero ideale per traghettare la società gelese verso il finale di stagione.