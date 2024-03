Caltanissetta, XII torneo Risiko: iscrizioni aperte fino al 4 aprile

Giovedì 21 presso Eclettica Street Factory si è giocato il primo turno del XII torneo ( II stagione 2024) di Risiko organizzato dal Risiko Club Ufficiale di Caltanissetta. Il torneo si giocherà in 5 turni, i primi sedici giocatori della classifica , alla fine dei 5 turni, giocheranno le semifinali divisi in quattro tavoli. I primi di ogni tavolo si qualificheranno alla finale.

Calendario incontri :

Giovedì 21/03/2024 I turno

Mercoledì 27/03/2024 II turno

Giovedì 04/04/2024 III turno

Giovedì 11/04/2024 IV turno

Giovedì 18/04/2024 V turno

Mercoledì 24/04/2024 Semifinali

Giovedì 02/05/2024 Finali

L’orario di inizio è per le 20,45 con start alle 21,00 la sede di gioco è Eclettica Street Factory a Caltanissetta in Via Rochester. Il torneo è aperto a tutti e si ci potrà iscrivere sino alla sera del 04 aprile o di presenza o telefonando ai numeri 3714566763 (Alessio) o 3403795803 (Giancarlo).

In questi giorni è arrivata la notizia ufficiale: Caltanissetta ospiterà dal 12 al 14 luglio il 54° Raduno Nazionale di Risiko, che vedrà la partecipazione di campioni nazionali che giungeranno da tutt’Italia e da tutti i club della Sicilia.

L’evento, di caratura nazionale, sarà organizzato dal Risiko Club Ufficiale di Caltanissetta con il supporto e la collaborazione del Risiko Club Online Metarisiko, anche al fine di unire i mondi live e online dei vari giocatori della Community che parteciperanno.