Kore, Koinè è la prima associazione di Ateneo. Tra gli eletti i nisseni Najwa Fariki e Ivan Morreale

Il 18 aprile scorso, si sono concluse le operazioni di voto riservate agli oltre 5000 aventi diritto dell’università Kore di Enna per il rinnovo degli organi di rappresentanza interna (Consigli di Dipartimento e dei Corsi di Studio, Riesame dei Corsi di Studio e Commissioni Paritetiche dipartimentali).

A seguito della consultazione elettorale, risultano eletti ben 130 rappresentanti degli studenti negli oltre 40 organi collegiali che andranno a comporre la nuova Assemblea degli Eletti.

Il primato va all’associazione “Koinè”, nata alla Kore nel 2022, che dopo la storica vittoria dell’anno scorso si riconferma prima associazione dell’ateneo ennese eleggendo ben 75 rappresentanti nei vari organi (pari al 57% dell’assemblea composta da 130 seggi), aumentando così il divario con la coalizione formata dalle storiche associazioni “Kampus” e “Confederazione” che si ferma a 55 eletti.

Al dipartimento di Scienze Economiche e Giuridiche la prima degli eletti è Fariki Najwa, vice coordinatrice dell’associazione Koinè e studentessa del corso di Economia e Management.

Assieme a lei eletto anche Ivan Morreale, ex Segretario della consulta provinciale di Caltanissetta e Presidente ad Interim di quest’ultima, che andrà a far parte del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria e Architettura come rappresentante degli studenti.

“È un primato dovuto soprattutto a una collaborazione continua tra i membri dell’associazione che ci ha visto uniti come una famiglia in questo clima di competizioni elettorali – dichiara Fariki – e dopo solo due anni conquistiamo un primato che ci permette di rivendicare la vittoria di queste elezioni grazie alle preferenze nette degli studenti”

“Non posso che esprimere la mia gratitudine nei confronti dell’associazione che ha riposto in me grande fiducia ma soprattutto devo il mio impegno agli elettori che con il loro voto hanno conferito a noi l’onere e l’onore di essere i loro rappresentanti. – aggiunge Morreale – Il mio tempo sarà interamente dedicato agli incarichi accademici e istituzionali, sono certo che grazie al mio impegno e all’impegno dei validi colleghi che occuperanno i seggi al mio fianco rientreremo nelle nostre promesse e ci spingeremo oltre permettendo all’ateneo e al territorio di eccellere insieme ai suoi studenti.”

Oltre a loro risultano eletti anche altri 25 nisseni.