Caltanissetta. Nozze d’oro per il già capitano della Real Maestranza Sebastiano Garzia e la signora Giusy La Placa

CALTANISSETTA. Nozze d’oro oggi per Sebastiano Garzia e la moglie, la signora Giusy La Placa. Una coppia, quella nissena, che ha coronato il proprio sogno d’amore proprio il 23 marzo del 1974 e che, dunque, oggi conquista un traguardo importantissimo come quello delle Nozze d’oro.

Una coppia che, negli anni, ha saputo creare una famiglia bellissima con 3 figli: Giuseppe, Borina e Michele; e 7 nipoti: Noemi, Sara, Simone, Sebastiano, Giuseppe, Karola e Sofia.

Per altro, in queste ore gli auguri alla coppia sono ancor più sentiti anche per via del fatto che nel 2004 proprio Sebastiano Garzia ha ricoperto il ruolo di Capitano della Real Maestranza della categoria Unione Muratori. Un titolo del quale in famiglia va fiero non solo lui ma anche tutti i suoi componenti.