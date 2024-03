Caltanissetta, Noi Moderati apre la campagna elettorale e invita i cittadini a partecipare

Mercoledì 5 Marzo 2024, ad un anno dall’apertura del cantiere programmatico per le elezioni amministrative per il rinnovo del consiglio comunale di Caltanissetta, il comitato cittadino dei NOI MODERATI si è riunito per fare il punto della situazione ed avviare la programmazione elettorale.

È stato un anno intenso di appuntamenti, di incontri e di sana condivisione, afferma l’avv. Massimo Dell’Utri, coordinatore regionale del partito. “Un modo per tenere unito il gruppo e per formulare proposte coerenti e necessarie per il futuro di tutte le generazioni nissene. Il centrodestra unito non si vedeva dai tempi dell’elezione nel 2009 di Michele Campisi e lì abbiamo vinto, è questa la vera novità, quindici anni da recuperare e altrettanti ancora per rilanciare l’immagine della città. Noi siamo portatori sani di buona pratica e di buon senso, con questo nostro approccio attento alla programmazione faremo da pungolo e sosterremo il sindaco nell’interesse di Caltanissetta e della sua cittadinanza.

Oggi celebriamo anche l’apertura della campagna elettorale, con le preadesioni alla lista dei NOI MODERATI, invitiamo tutte le cittadine e i cittadini che si indentificano con i nostri valori e ideali che sono interessati a seguirci, a partecipare alle nostre assemblee ai nostri dibattiti”.

Si è parlato di prossimi passi, qualcosa già bolle in pentola, la programmazione di una tavola rotonda con illustri “chairman” dal titolo: Caltanissetta, il centro, il centrismo e la centralità. Insomma, i cantieri preparatori sono ultimati adesso inizia la campagna elettorale. Conclude in collegamento telefonico il coordinatore cittadino avv. Salvatore Saia, “contiamo sul sostegno di tutte le famiglie, delle organizzazioni professionali, delle forze dell’associazionismo laico e cattolico, degli artigiani e degli imprenditori, perché con la nostra offerta politica riusciremo a catalizzare, in termini di interesse e di consenso, tanta bella gente”. NOI MODERATI Andiamo Avanti.