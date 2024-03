Caltanissetta, gli studenti della Cordova il Francese lo imparano a teatro

Gli alunni delle classi terze della scuola media “F. Cordova”, accompagnati dalla professoressa Laura Maria Di Vincenzo, si sono recati al teatro “Rosso di San Secondo” per assistere a “Les Misérables 93”.

Uno spettacolo straordinario che ha unito elementi di attualità, storia e letteratura in modo unico e originale, mettendo in luce il parallelismo tra i personaggi di “Misérables 93” e il celebre romanzo di Victor Hugo.

La rappresentazione teatrale ha voluto mostrare un dipinto della società francese del 2023, alla maniera di Victor Hugo che, nel XIX secolo, volle denunciare le ingiustizie della società del suo tempo.

Gli alunni del corso di francese hanno molto apprezzato i temi trattati, la trama, la professionalità degli attori nella parte recitata e canora e, successivamente, empatica anche dopo lo spettacolo.

Non sono mancati i momenti di divertimento, tra musica, balli e dialoghi appassionati, i ragazzi hanno vissuto emozioni indimenticabili. Un’esperienza unica al di fuori dei confini della scuola per un contatto diretto con la lingua, la cultura e l’emozione.

“Ritengo che la musica e la recitazione siano un ottimo modo per creare lezioni creative che stimolano la curiosità e la coscienza critica dei ragazzi che acquisiscono così una padronanza concreta della lingua francese – ha dichiarato la professoressa Laura Maria Di Vincenzo -. Una lingua straniera affascinante e utile per comunicare in un mondo sempre più multiculturale”.

La compagnia teatrale “Mater Lingua” ha voluto premiare gli alunni con degli attestati di partecipazione per l’entusiasmo e l’interesse che hanno dimostrato durante lo spettacolo.