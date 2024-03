Caltanissetta, Concerto di Primavera FIDAPA: “celebriamo i fasti della musica organistica”

Torna il consueto appuntamento annuale con il Concerto di Primavera FIDAPA.

Anche quest’anno la sezione di Caltanissetta dell’associazione femminile che promuove arti e professioni, rende omaggio a un’antica tradizione nissena, quella della musica organistica.

Grazie all’abilità del Maestro Diego Cannizzaro e dei Maestri e degli Allievi dell’istituto Musicale V. Bellini di Caltanissetta, nella Chiesa Regina Pacis hanno risuonato le composizioni di J.S.Bach nella ricorrenza della sua nascita.

Bach era solito affermare: “Io suono le note come sono scritte ma è Dio che fa la musica” ed è proprio per questo che il concerto, tenuto in chiesa, ha assunto maggiore valore.

“Per noi è sempre un onore poter ascoltare concerti di tale qualità e, al contempo, rendere omaggio a uno strumento musicale che ha un’antica storia a Caltanissetta – ha commentato la presidentessa della Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari (FIDAPA) Maria Gallo -. I maestri Damiano Polizzi e i suoi figli, infatti, hanno impreziosito la città con i loro organi e poterne riascoltare i suoni, grazie alla maestria di musicisti esperti è un’occasione indimenticabile”.