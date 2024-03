Basket maschile serie C. L’Invicta cerca l’impresa esterna sul campo dell’Alfa Catania

Servirà una grande impresa all’Invicta sabato 23 marzo per riuscire a battere in trasferta la vice capolista Alfa Catania. All’andata al “Pala Cannizzaro” il quintetto nisseno di coach Peppe Spena perse contro il forte quintetto catanese.

Ora tuttavia, reduce da tre vittorie di fila, l’Invicta vuol centrare l’impresa per confermare il quarto posto in classifica. Una posizione di prestigio in un campionato molto combattuto e selettivo come quello di serie C di quest’anno.

Coach Spena ha preparato la sfida odierna (ore 19) con estrema attenzione senza lasciare nulla al caso. Il tecnico nisseno evidentemente, al di la del valore dei catanesi, è consapevole delle potenzialità del proprio quintetto, per cui la partita di oggi si annuncia alquanto incerta.

L’Invicta proverà a fare lo sgambetto alla vice capolista facendo leva sul talento di Paride Giusti e sulla regolarità sotto canestro di Railans, ma è chiaro che ci vorrà anche il cuore di tutti e di ognuno per provare a centrare una vittoria che potrebbe veramente diventare importante per i nisseni comunque protagonisti fin qui di un ottimo campionato.