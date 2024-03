A Roccapalumba cresce l’attesa per i tradizionali quanto suggestivi festeggiamenti in onore di San Giuseppe

L’associazione Ohana, di cui è presidente Claudia Maniscalchi, nell’ambito delle proprie finalità culturali intende promuovere il recupero e la valorizzazione dell’antica tradizione delle tavole devozionali in onore del Patriarca San Giuseppe a Roccapalumba. Lo farà attraverso l’attesa festa di San Giuseppe che ogni anno richiama tanti visitatori anche da fuori per assistere ad una tradizione tanto antica quanto suggestiva.

Il programma dei festeggiamenti prevede lunedì 18 marzo alle ore 16,00 la Benedizione e apertura ai visitatori della “Tavulata” allestita nei locali della sede dell’associazione Ohana sita in via Garibaldi n. 85. Alle 21 c’è l’accensione delle tradizionali “fanari” al passaggio della processione del simulacro di Gesù Bambino.

L’indomani, martedì 19 marzo alle 9 c’è l’apertura ai visitatori della “Tavulata” allestita nei locali della sede dell’associazione Ohana sita in via Garibaldi n. 85, mentre alle 12 c’è il “Sacro banchetto” dei “Virginieddi” alla “Tavulata”. Per informazioni sull’evento è possibile chiamare ai numeri 3888903235; 3801965919 e 3296648325.