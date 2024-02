VILLALBA. La sfilata dei carri allegorici, prevista per sabato 10 febbraio, a causa delle condizioni meteo avverse, è stata rinviata a domani, domenica 11 febbraio.

Ad annunciarlo è stato il sindaco Maria Paola Immordino che ha sottolineato come nella giornata di oggi sia stato impossibile far svolgere la sfilata proprio perchè il maltempo non lo aveva consentito.