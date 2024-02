Verso le amministrative a Caltanissetta. Salta la riunione del tavolo di centro destra

Rinviata a data da destinarsi la riunione del centro destra prevista per questo pomeriggio. Dopo l’assenza annunciata di Fratelli D’Italia il tavolo provinciale prende tempo. La situazione regionale dopo la bocciatura della norma “salva ineleggibili” ha incrinato i rapporti tra i componenti della maggioranza di governo fino quasi a rasentare la crisi. Ieri gli assessori meloniani non hanno partecipato alla giunta che ha ratificato i direttori generali delle Asp. Il presidente del senato Ignazio la Russa blinda i suoi e chiude le comunicazioni con l’esterno prima di un chiarimento con Schifani e la Lega. Pare i franchi tirati in aula all’ars.

Ovviamente gli ordini superiori si riverberano anche ai confini dell’impero, dove a Caltanissetta si stava faticosamente chiudendo l’accordo di coalizione per la sindacatura Tesauro. In realtà già non si respirava aria di pace anche nella compagine locale prima dei fatti di ieri sera, e l’occasione è stata ghiotta per stoppare tutto e adesso non si sa se rimettere tutto in gioco. I dirigenti locali del partito attendono indicazioni superiori e quindi al momento bocche cucite. Gli alleati dei piccoli partiti stanno alla finestra a guardare mentre gli avversari sono già in campagna elettorale.