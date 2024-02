Ue: Draghi, servono enormi investimenti, mobilizzare anche risparmi privati

“Siamo qui al primo scambio tra diversi soggetti interessati per la preparazione del rapporto sulla competitività dell’Europa. Come tutti sappiamo, negli ultimi anni si sono verificati molti e profondi cambiamenti negli ultimi anni nell’ordine economico globale. Questi cambiamenti hanno una serie di conseguenze. Uno di questi è chiaro: in Europa dovremo investire enormi somme in un tempo relativamente breve. E non vedo l’ora di iniziare questa discussione per sapere cosa pensano i ministri delle finanze e cosa si stanno preparando per finanziare queste esigenze di investimento”.

Lo ha detto Mario Draghi, al suo arrivo alla riunione dell’Ecofin a Gand, in Belgio.”Non mi riferisco solo al denaro pubblico, ma anche al risparmio privato. Come potrebbero questi risparmi privati essere mobilitati in misura molto maggiore rispetto al passato. Non vedo l’ora di tenere questa discussione”,

