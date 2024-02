Ucraina, Crosetto “Passo indietro adesso sarebbe un errore politico”

ROMA (ITALPRESS) – “L’esito della controffensiva ucraina e la violenta reazione russa non possono farci deflettere da una scelta di coerenza con gli impegni assunti in sede internazionale, di cui la proroga degli aiuti militari per il 2024 costituisce una testimonianza concreta: la strada da percorrere è lunga, ma un passo indietro adesso sarebbe un errore strategico e politico e un tradimento alle legittime aspirazioni di indipendenza del popolo ucraino”. A dirlo è il ministro della Difesa Guido Crosetto, rispondendo a un’interrogazione nel corso del Question Time alla Camera.

“Supportiamo il rafforzamento delle capacità militari e di resilienza ucraine nel breve termine e costruiamo una capacità di deterrenza nel lungo termine, attraverso lo sviluppo della loro capacità di produrre sistemi di difesa nazionali e munizioni; parallelamente ci stiamo sforzando in sede europea per tutelare adeguatamente l’industria della difesa italiana, attraverso il rafforzamento della base industriale nella Ue”, aggiunge Crosetto.

