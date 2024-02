Sicilia, controlli della Polizia: sanzioni, denunce e un trasferimento al Cpr di Caltanissetta

Sanzioni per oltre 33 mila euro sono state comminate dalla polizia a Catania al presidente di un’associazione culturale riservata ai soci del quartiere San Berillo Vecchio, un gambiano di 39 anni, dopo che gli agenti hanno accertato la presenza nel locale di clienti non soci, l’assenza della segnalazione certificata di inizio attività (Scia) e numerose carenze igienico sanitarie.

All’uomo è stata inoltre notificata una diffida a proseguire nell’attività. Nel locale sono state anche sequestrate e affidate in custodia alla Polizia Locale decine di bottiglie di alcolici e birra, strumenti utilizzati per la cottura dei cibi e il mobilio utilizzato per le attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Lo stesso presidente dell’associazione è stato anche denunciato per il furto di energia elettrica. L’operazione si è svolta nell’ambito di un controllo straordinario nel quartiere al quale hanno preso parte la Polizia Locale, personale dell’Enel e dell’Asp.

Per un gambiano e un tunisino risultati irregolari è scattata la procedura di espulsione: per il gambiano con ordine di lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni e per il tunisino con il trattenimento presso il Cpr di Caltanissetta. Entrambi sono stati anche denunciati per non aver ottemperato ad un ordine di lasciare il territorio nazionale. Sono state inoltre elevate inoltre 40 multe per violazioni delle norme del Codice della Strada, in particolare per guida senza casco protettivo, senza cinture di sicurezza, per mancanza di copertura assicurativa e di revisione. Sono stati effettuati tre fermi amministrativi di motoveicoli e due sequestri di autovetture.

Fonte: ANSA