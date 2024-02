Serie D. La Sancataldese cerca punti importanti per la sua classifica nel derby siciliano contro il Ragusa

Si gioca oggi la 27^ giornata del campionato di Serie D. La Sancataldese, impegnata nel girone I, affronta in casa al Valentino Mazzola il Ragusa in un derby siciliano importante per la classifica dei verdeamaranto. La squadra di Passiatore, infatti, è a caccia di un successo che le permetta di fare un salto in classifica significativo togliendola da una zona di classifica a ridosso della zona play out.

Insomma, in questa fase della stagione, la priorità massima per la Sancataldese si chiama salvezza diretta e tutto l’ambiente s’è compattato come sempre attorno alla squadra per tenere testa ad un Ragusa che arriva a San Cataldo con un tesoretto di 35 punti in classifica, ma anche con la consapevolezza di essere una squadra insidiosa anche in trasferta. Per questo mister Passiatore ha preparato al meglio la sfida odierna contro gli Iblei che occupano un ottimo 7° posto in classifica e che, pertanto, possono giocare senza particolari pressioni a differenza della Sancataldese.

I verdeamaranto hanno preparato la sfida odierna con grande applicazione allenandosi al meglio e puntando non solo su schemi, ma anche sul movimento senza palla per cercare di sorprendere gli ospiti su palle inattive ma anche su combinazioni di gioco in velocità. L’appuntamento, dunque, è per oggi pomeriggio alle 15 al Valentino Mazzola per una Sancataldese il cui imperativo è oggi quello di vincere. (Foto da Sancataldese Calcio Official)