Serie D. La capolista ne fa 3 ai verde amaranto: niente da fare per la Sancataldese contro il Trapani

Nel campionato di serie D, girone I, sconfitta esterna per la Sancataldese che ha perso 3-0 sul campo della super corazzata Trapani. Dopo le reti trapanesi di Convitto e Palermo del primo tempo, nella ripresa è arrivata la terza rete dei padroni di casa ad opera di Marigosu che ha fissato lo score del match sul definitivo 3-0.

La Sancataldese ha cercato di arginare la forza e la potenza di fuoco di un Trapani che, tuttavia, è stato in grado lo stesso di andare a segno tre volte contro una Sancataldese alla quale non è bastata la generosità e il carattere. La squadra di mister Passiatore ha 28 punti in classifica ed è a + 4 dalla zona play out, ma è chiaro che dovrà darsi una mossa importante nelle prossime gare di campionato.

A cominciare da domenica prossima 3 marzo quando al Valentino Mazzola arriverà la penultima in classifica, il Castrovillari, contro cui sarà fondamentale per Calabrese e compagni il ritorno alla vittoria per conquistare punti utili in chiave salvezza diretta.