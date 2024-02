Serie D. Al Valentino Mazzola solo un pari 0-0 per la Sancataldese con il Ragusa

Solo 0-0 per la Sancataldese in casa contro il Ragusa. Un risultato che ha lasciato l’amaro in bocca tra i tifosi che, evidentemente, si aspettavano ben altra reazione dalla squadra. E invece solo un pari, un punto che muove la classifica, ma che certamente non si può dire che risolva i problemi della squadra verdeamaranto.

Chie diciamocelo: non ha fatto una gran partita nonostante un Ragusa nel suo complesso sufficiente. In campo non s’è vista una Sancataldese cattiva, ma una squadra poco incisiva nonostante la buona volontà espressa. Il tecnico Passiatore ha schierato sei juniores a inizio partita, ma in campo non s’è registrata la tanto attesa vivacità e intraprendenza. A parte una punizione di tiri in porta se ne sono visti pochi.

La Sancataldese, con il punto conquistato oggi è salita a quota 28 in classifica, a + 5 dalla zona play out, ma è chiaro che la squadra deve invertire la rotta. Domenica prossima c’è la trasferta contro la super capolista Trapani: un impegno sulla carta proibitivo; diventa pertanto importante, per quest’ultima parte di stagione alzare i livelli di intensità e aggressività per cercare la via del successo.