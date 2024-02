Sanremo, Angelina Mango è la preferita per la serata Cover: sul palco “La Rondine” di papà Pino

Non sembra avere rivali Angelina Mango in vista della serata Cover di Sanremo.

La giovane cantante, che assieme al quartetto d’archi dell’Orchestra di Roma porterà sul palco un brano del padre Pino Mango, vede il successo vicino a 1,65 su Snai.

Insegue a distanza Geolier – in rimonta a 4,50 su Newgioco dopo il successo del mercoledì – con il medley che vedrà sul palco assieme a lui Guè, Gigi D’Alessio e Luche.

A chiudere il podio dei bookmaker c’è Il Volo a 7,50, con Who Wants to Live Forever dei Queen cantata assieme a Stef Burns.

A quota 10 ecco un poker di artisti con Irama, Loredana Bertè, Annalisa e i Negramaro, mentre a 12 inseguono Alessandra Amoroso ed Emma.