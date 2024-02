Pugni e calci alla moglie davanti ai figli minorenni, arrestato

Un uomo agli arresti domiciliari a Canicattì (Agrigento) ha preso la moglie a calci e pugni davanti ai figli minorenni ed è stato arrestato dai carabinieri intervenuti dopo aver raccolto un sos al 112 per maltrattamenti in famiglia.

La donna è stata portata al Pronto Soccorso dell’ospedale Barone Lombardo, dove i medici le hanno diagnosticato lesioni al volto guaribili in sette giorni. Sia la donna che i figli sono stati già trasferiti – attivando l’iter del codice rosso – in una struttura protetta ad indirizzo segreto. L’arrestato è stato inizialmente trasferito in carcere.

Nel corso dell’udienza di convalida il G del tribunale di Agrigento ha disposto per lui gli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico