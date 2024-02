Mussomeli, raduno FIDAPA con “cena delle candele” 2024

MUSSOMELI -.Sabato 17 febbraio, a Villa Fenice, Mussomeli, si è tenuta la prima Candel Night del Distretto Sicilia FIDAPA, per l’anno 2023-2024, a cura delle sezioni di Mussomeli e Cammarata/S. Giovanni Gemini.Presenti la presidente del Distretto Sicilia, Letizia Bonanno, la vicepresidente Memberschip BPW International, Giuseppina Seidita, la già presidente del Distretto, Rosa Maria La Scola, la vicepresidente del Distretto, Ina Di Figlia, la coordinatrice del Collegio dei Revisori dei conti del Distretto, nonchè socia della Ssezione di Cammarata/S. Giovanni Gemini, Valentina Billero. Assente, per sopraggiunto lutto, la madrina della sezione di Cammarata/S. Giovanni Gemini, Cettina Oliveri. Hanno officiato la cerimonia le segretarie Maria Carmela Pitonzo, per Mussomeli, e Flavia Russotto per Cammarata/S. Giovanni Gemini. Sono intervenute la presidente della sezione ospitante, Maria Teresa Canalella e la presidente della sezione di Cammarata/S. Giovanni Gemini, Rosalia Tatano, che hanno letto il saluto rispettivamente della presidente internazionale e della presidente nazionale, Cettina Corallo, vanto del Distretto Sicilia.A seguire i sindaci presenti, a partire dal padrone di casa, Giuseppe Catania, Custode Zimbardo per S. Giovanni Gemini, Giuseppe Mangiapane per Cammarta e Antonella Comparetto per Prizzi. A conclusione le autorità Fidapa Giuseppina Seidita e Letizia Bonanno. La presidente del Distretto ha espresso sentito ringraziamento alle sezioni per una cerimonia che, ha promesso, si porterà nel cuore. “Unite per unire”, lo slogan del biennio 2023/2025. Dal canto suo, la vicepresidente internazionale ha evidenziato l’attività dell’associazione nel mondo.Otto le nuove socie per la sezione di Mussomeli, Fabiola Nicastro, Valentina Maria Catania, Michela Messina, Salvina Mingoia, Maria Lucia Lombardo, Maria Antonietta Vullo, Mariangela Nicastro. Assente la socia Maria Lucia Canalella. Undici, invece, per Cammarata/S. Giovanni Gemini, Florinda Di Giacomo, Rosalinda Maggio, Donatella Collura, Doreana Fiduccia, Rosi Alessi, Giusy Calta, Grazia Maria Minnella, Rosa Maria Pia Ragusa, Loredana Tuzzolino, Antonella Comparetto, Daniela Amato.Molte delle nuove socie appartengono a territori limitrofi alle sezioni, interessante notare come l’associazione tenda ad ampliare i suoi confini anche fisici. Tutti ingressi importanti sia dal punto di vista umano che professionale senza peraltro trascurare l’età media delle socie, decisamente giovane. Poi il suggestivo momento dell’accensione delle candele, particolarmente partecipato grazie al notevole numero di socie e autorità presenti. Grazie a tutte le socie presenti che sono l’anima delle sezioni, alla presidente di Agrigento, Cettina Sala e alla past, Carmelina Guarneri, alla presidente di Caltanissetta Maria Gallo e alla past Rosaria Impaglione, alla presidente di Canicattì Lavinia Napoli e alla past Giovanna Garlisi.Grazie alle tesoriere Claudia Falletta e Lucia Russotto, a Ilaria Sparacello per la torta a tema, a Maria Antonietta Vullo per i gadget, a chef Vincen per aver curato in maniera ineccepibile la location senza trascurare alcun dettaglio.Mussomeli per una sera è stato l’omphalos del Distretto Sicilia della Fidapa all’insegna della sorellanza!