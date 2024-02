Mussomeli, Assemblea annuale Fratres approva bilancio 2023. Premiati una trentina di donatori di sangue.

MUSSOMELI – Con l’iniziale messa del Donatore presso la Parrocchia della Trasfigurazione, si è svolta successivamente nel salone parrocchiale l ’assemblea annuale del gruppo Donatori di sangue, in cui i dirigenti hanno relazionato sull’andamento dello scorso anno e sulle proposte per l’anno in corso. Il totale numero dei soci è di 701 mentre il numero dei donatori attivi è di 428. Sono state raccolte n. 751 sacche di sangue intero e N. 3 di Plasma. Un risultato che, se rapportato al numero degli abitanti di Mussomeli, pari a 9.915, evidenzia una media di 76% sacche per ogni mille abitanti. “Rappresenta, pertanto, ha detto il presidente Vincenzo Sorce, sempre di soddisfazione e orgoglio per il Gruppo l’aver superato abbondantemente la media di autosufficienza di sangue in Italia che è di 40 sacche per ogni mille abitanti”. Una partecipazione massiccia, quella di domenica in cui sono stati premiati i donatori con più donazioni. Complessivamente 29. Questi i nomi dei premiati con Medaglia con 10 donazioni; Noto Sabrina, Lo Manto Calogero, Romano Ferdinando Maria, Noto Carmela, Liberti Giovanni, Castiglione Gabriele Pio, Cumbo Salvatore, Lo Manto Vincenzo, Muzzopapa Salvatore, Genco Francesco, Caruso Enzo, Piazza Vincenzo, Rizzo Salvatore. Premiati con 25 donazioni : Alaimo Rosetta, Catalano Giuseppe, Costanzo Salvina, Falzone Calogero, Messina Gabriele, Scannella Giuseppe, Sola Calogero. Con 35 donazioni è stata premiata Taibi Antonella. Infine con 50 donazioni: Schifano Leonardo, Messina Michele, Genco Russo Salvatore, Amico Salvatore, Castiglione Salvatore, Pantaleo Pietro, Riggio Calogero, Genco Mario. Evidentemente questo, grazie all’impegno di tutti isuoi dirigenti e che si sono alternati alla guida del sodalizio e grazie al Capogruppo Calogero Genco, veterano del gruppo che da quattro decenni segue l’andamento di questo benemerito servizio. Targa speciale è stata consegnata al presidente dell’associazione ciclistica diretta da Carmelo Spoto per la ventennale collaborazione data alla Fratres con l’annuale “Pedalata ecologica” per la promozione della donazione del sangue. Testimone passato alla nuova associazione sportiva MTB Guidata da Enzo Frangiamore. Alla fine rifresco per tutti i numerosi presenti.