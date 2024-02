Malattie croniche dell’intestino per 250 mila italiani

Oltre 250 mila persone in Italia soffrono di Malattie Infiammatorie Croniche dell’Intestino, Colite Ulcerosa e Malattia di Crohn. Definite come disabilità invisibili, in realtà impattano fortemente sulla quotidianità di chi ne è affetto. La natura cronica di queste condizioni può rendere difficile la pianificazione della propria vita nel lungo termine e se la diagnosi è fatta soprattutto su giovani donne fertili, la malattia incide su aspetti delicati della propria vita come la programmazione di una gravidanza. Tra gli istituti italiani maggiormente specializzati in queste patologie, l’IBD Center di Humanitas che ha recentemente organizzato un’iniziativa di incontro tra medici e pazienti in collaborazione con l’Associazione Nazionale per le Malattie Infiammatorie Croniche dell’Intestino, AMICI Italia.