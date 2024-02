Eccellenza. Per la Nissa appuntamento con la vittoria da non perdere contro l’Accademia Trapani

Nel girone A del campionato di Eccellenza la Nissa affronta domenica 25 febbraio l’Accademia Trapani (ore 15). Si tratta di un confronto che, sulla carta, dovrebbe vedere la formazione di Nicolò Terranova ampiamente favorita. Tuttavia, l’esperienza insegna che le vittorie prima si conquistano e poi si commentano.

E allora spazio ad una presentazione di Nissa – Accademia Trapani che è importante nella misura in cui i padroni di casa, vincendo, avrebbero in primo luogo la certezza di mantenere intatto se non addirittura aumentare il vantaggio sulla Pro Favara.

Tuttavia, va detto che, a fronte di uno scontro al vertice che si fa sempre più serrato, c’è anche uno scontro salvezza non meno impegnativo nel quale le avversarie di Nissa (Accademia Trapani) e Pro Favara (Folgore Castelvetrano) sono coinvolte. Questo per dire che al “Tomaselli” Agudiak e compagni dovranno prestare estrema attenzione ad avversari che non saranno disposti ad arretrare di un solo millimetro.

Insomma, ci vorrà una Nissa a tutta per piegare un’Accademia Trapani che nelle ultime due gare, con il cambio di allenatore, ha conquistato due vittorie, di cui una proprio a Misilmeri, cioè nello stesso campo nel quale domenica scorsa la capolista ha patito non poco prima di agguantare il pari con Neri.

Una Nissa che dovrà sfruttare il fatto di giocarsela tra le mura amiche. In questo sarà importante anche il ruolo dei tifosi attesi anche stavolta in gran numero al “Tomaselli” per spingere la Nissa alla vittoria. La probabile formazione: Elezaj, Scaletta, Rossi, Privitera, Barrera, Ruano, Semenzin, Pagano, Agudiak, Esposito, Gueye. Arbitrerà Marco La Paglia di Enna. (Foto Marcello Giugno)