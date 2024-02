La Cina potrebbe non riuscire a raggiungere i suoi obiettivi climatici chiave entro il 2025 poiché la sua dipendenza dai combustibili fossili aumenta per sostenere la sua economia in indebolimento. La Cina, il più grande emettitore di C02 al mondo, si è impegnata a stabilizzare o ridurre le proprie emissioni entro il 2030 e a raggiungere la neutralità del carbonio entro il 2060. Ma la ripresa ad alta intensità energetica vissuta dal Paese in seguito alla pandemia di Covid-19 significa che “questi obiettivi sono seriamente fuori portata dopo il 2023”, sottolinea un rapporto del Centro ricerche sull’energia e l’aria pulita (Crea), un organismo indipendente band con sede in Finlandia.

Di fatto, le emissioni di carbonio dell’industria energetica cinese sono aumentate del 5,2% lo scorso anno, in un momento in cui Pechino bruciava più carbone per soddisfare la crescente domanda di elettricità, afferma il rapporto pubblicato sul sito Carbon. VLN.

Anche le condizioni meteorologiche sfavorevoli hanno aggravato il problema. Una serie di siccità ha ridotto la produzione di energia idroelettrica al livello più basso degli ultimi due decenni. Nell’ambito dell’accordo sul clima di Parigi, Pechino si è inoltre impegnata a raggiungere una serie di obiettivi di transizione.

Il Paese deve garantire che il 20% della sua energia provenga da combustibili alternativi ai combustibili fossili e ridurre l’intensità di carbonio della sua economia (quantità di CO2 emessa in relazione al suo PIL) entro il 2025.

Di conseguenza, Pechino deve raggiungere una “riduzione record” tra il 4% e il 6% delle sue emissioni per raggiungere l’obiettivo dichiarato di neutralità di carbonio per il 2025, stimano i ricercatori del Crea. Tuttavia, la Cina potrebbe ancora raggiungere alcuni dei suoi obiettivi l’anno prossimo se continuerà a installare capacità di energia rinnovabile, che ha raggiunto un record lo scorso anno, aggiunge il rapporto.