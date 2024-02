Catania, 13enne stuprata da gruppo di egiziani. Codacons: “Serve l’esercito”

Un intervento dell’Esercito per garantire la sicurezza a CATANIA. A chiederlo è il Codacons. “Sono anni che rivolgiamo appelli alle istituzioni affinché inviino i militari in città allo scopo di coadiuvare le forze dell’ordine, il cui operato, per quanto encomiabile, è insufficiente a garantire l’ordine pubblico in un territorio particolare come quello siciliano – dice l’associazione dei consumatori -.

L’episodio dello stupro ai danni di una ragazza 13enne è solo l’ultimo di una lunga serie di casi che dimostrano come criminali e balordi operino in totale spregio delle norme, consapevoli che difficilmente verranno puniti per i reati commessi”.

“Tra i giovani si sta pericolosamente diffondendo una cultura dell’illegalità – sottolineano dal Codacons – incentivata proprio dalle carenze sul fronte della sicurezza a CATANIA, una situazione che rischia di mettere in moto una escalation di violenza. Per tale motivo rilanciamo un appello al Governo nazionale affinché invii l’Esercito in città e dia un contributo per garantire l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini a CATANIA”, conclude Codacons.