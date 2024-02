Carabinieri nel nisseno: controlli su stupefacenti, sicurezza stradale e sanità alimentare

I Carabinieri del Reparto Territoriale di Gela hanno svolto un servizio straordinario disposto dalla Prefettura di Caltanissetta nei comuni di Gela, Riesi e Niscemi, finalizzato al contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, sicurezza stradale e sanità alimentare.

Nella citta di Gela i controlli hanno consentito inoltre di deferire all’autorità giudiziaria 8 persone. Un uomo sottoposto alla detenzione domiciliare nel corso del controllo è risultato assente e denunciato per evasione.

Tre persone sono state denunciate in quanto fermate alla guida del proprio mezzo sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti.

Nel comune di Riesi un uomo di 58 anni pregiudicato del posto è stato deferito per detenzione illecita di munizionamento in quanto trovato in possesso di cartucce cal. 12 per fucile mai denunciate.

Controllate infine due attività commerciali con il Nucleo antisofisticazione e sanità di Ragusa, ed elevate contravvenzioni per oltre 5000 mila euro per violazioni in materia di applicazione HACCP.

Segnalate alla Prefettura di Caltanissetta per detenzione di sostanza stupefacente nr. 6 persone: controllate complessivamente 90 persone e 80 veicoli, elevate contravvenzioni al codice della strada per un importo complessivo di oltre euro 5000.

Il Comando dei Carabinieri ribadisce che gli indagati sono, allo stato, solamente indiziati di delitto, pur gravemente, e che la loro posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo l’emissione di una sentenza passata in giudicato in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.