Campofranco, popolazione residente a fine 2023: quota 2.638.

CAMPOFRANCO – Al 31dic.2023 la popolazione residente in paese è scesa a 2.638 (2.715) abitanti, 77 in meno rispetto alla stessa data del 2022. All’Ufficio Anagrafe nel 2023 sono state registrate 10 nascite (3 M. e 7 F.), 1 in meno dell’anno precedente, e 48 decessi (18 M. e 22 F.), 8 in più rispetto al 2022. Gli emigrati (coloro che hanno trasferito la propria residenza da Campofranco in altri comuni) sono stati 72 (28 M. e 44 F.), ben 20 in più del 2022. Sono rientrate in paese, invece, 33 persone (11 M. 22 F.), nel 2022 sono state 27. La popolazione, quindi, ha subìto un calo di 77 persone residenti: 2.715 (nel 2022) – 2.638 (nel 2023) = 77. Durante il 2024 sono stati registrati 16 matrimoni. Alcune di queste coppie di sposi, purtroppo, non risiederanno più in paese, poiché hanno trovato lavoro fuori Campofranco. (Vincenzo Nicastro)