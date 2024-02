Caltanissetta, tragico suicidio di un anziano

CALTANISSETTA – Un colpo di pistola per porre fine alla sua vita terrena. Tragico e triste l’epilogo di un anziano 90enne che ha deciso, stamani nel capoluogo nisseno in via Rosso di San Secondo, di suicidarsi.

Il cadavere della vittima è stato rinvenuto da un familiare che si era recato a trovarlo. Sul posto, subito dopo la segnalazione, sono intervenute le forze dell’ordine.

Si indaga sul motivo che potrebbe aver indotto l’uomo a suicidarsi. Secondo le prime testimonianze sembra che fosse scivolato in una spirale di cupa tristezza dopo la morte di sua moglie.