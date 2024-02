Caltanissetta piange la scomparsa di Nardo Savoia: un’icona del calcio nisseno

E’ morto Leonardo Savoia, meglio conosciuto come Nardo Savoia, uomo di calcio, dirigente e tecnico che ha legato la propria storia personale a quella del calcio nisseno. E’ morto oggi. Avrebbe compiuto 91 anni il prossimo mese di marzo, ma purtroppo lu zzi Nardo non ce l’ha fatta.

Con lui se n’è andato un pezzo importante della storia del calcio nisseno. E non è retorica. Se c’è un’icona che ha meglio rappresentato il calcio nisseno in tutti questi anni, questo è stato proprio Nardo Savoia. Lui era il calcio a Caltanissetta.

Un’icona autentica, di quelle destinate a restare impresse nel tempo nel cuore e nelle menti di quanti lo hanno conosciuto ed apprezzato. Perchè Nardo Savoia ha legato il suo nome ad intere generazioni calcistiche e sportive nissene. Non c’è nisseno che non possa dire di non aver giocato con la mitica Savoia!

La Savoia non ha mai vinto grandi titoli nella sua storia, ma ha lasciato un segno indelebile. Tutt’oggi, quando si parlava si Nardo Savoia, il tutto veniva associato ad un calcio eroico, ad un pallone che non c’è più, al calcio fatto di calci, ma anche di eroici ardimenti, di fantasia e cuore. Perchè per Nardo Savoia il calcio era prima di tutto missione.

Basti pensare che Nardo Savoia, nel corso dei suoi 50 anni di attività sportiva, ha tesserato la bellezza di oltre 15mila tesserati. Un numero enorme che la dice lunga sull’attività che il dirigente e tecnico nisseno ebbe modo di portare avanti. I suoi ragazzi hanno fatto calcio, basket, volley, pallamano, pattinaggio, bocce e atletica leggera. la Savoia aprì i battenti nel 1948 (per volontà del padre Pasquale) per poi chiudere nel 2000.

Un lungo percorso fatto di vittorie e sconfitte, ma soprattutto un percorso fatto di sport e vita, di nissenità, di socialità, di storie dei singoli che si intrecciavano con quelle delle squadre. E lui sempre lì, lu zzi Nardo, a dirigere le sue squadre dall’alto della sua sagacia calcistica, ma anche del suo proverbiale temperamento.

Dopo essersi ritirato, ha seguito il calcio da una certa distanza. Di recente, in occasione dei suoi 90 anni, era stato festeggiato dai suoi ragazzi, ma anche da tanta gente di sport in presenza dello stesso sindaco Roberto Gambino. Di certo un personaggio che ha segnato un’epoca, un uomo di sport e di calcio la cui scomparsa è oggi pianta da tutti a Caltanissetta, perchè Nardo Savoia è stato un nisseno a tutto tondo che ha saputo interpretare al meglio i valori di una nissenità che in lui diventava uno straordinario mix di umanità, sport e passione che hanno veramente rappresentato un piccolo grande sogno che lu zzi Nardo Savoia è riuscito a trasformare in realtà sportiva per tanti giovani di tutte le generazioni nissene dal secondo dopoguerra fino alla fine degli anni novanta.