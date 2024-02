Caltanissetta, Concorso Nazionale Video “Immanuel Kant: 300 anni e… non sentirli”

Nell’occasione del terzo centenario della nascita di Immanuel Kant l’Associazione Culturale “Rosario Assunto”, in collaborazione con il Comune di Caltanissetta, il Liceo “Ruggero Settimo” di Caltanissetta e con la Consulta degli Studenti nisseni – organizza il Concorso Nazionale Video “Immanuel Kant (1724-2024): 300 anni e… non sentirli”.

Il Concorso verrà presentato, nelle sue modalità, durante una conferenza stampa che si terrà lunedì 19 febbraio dalle ore 12.00 al Liceo Classico Linguistico e Coreutico “Ruggero Settimo” di Caltanissetta. Saranno presenti il Sindaco Roberto Gambino, la referente dell’Ufficio Scolastico Provinciale CL-EN Alessandra Belvedere, la dirigente scolastica del “Ruggero Settimo” Irene Collerone, i responsabili dell’associazione culturale “Rosario Assunto” e i rappresentanti della Consulta degli Studenti di Caltanissetta.

La scelta di focalizzare l’attenzione dei giovani sul pensiero di Kant è dettato dall’analisi della contemporaneità e invitare i giovani a sviluppare il pensiero critico.

“Di fronte alle sanguinose guerre in corso, al tragico scenario della catastrofe ambientale, responsabile dell’apocalittico cambiamento climatico: il filosofo di Königsberg appare sempre più di un’attualità disarmante – spiegano i promotori -. Promuovere il suo pensiero è per noi un imperativo categorico. Immanuel Kant con la sua preziosa ricerca filosofica continua ad indicare all’umanità il sentiero più coinvolgente che deve percorrere se vuole giungere alla realizzazione della sua natura e all’agognata Pace perpetua”.

Nella sua appassionata ricerca, Kant si fece guidare sempre dalla convinzione che la filosofia debba essere un’impresa cosmopolitica, ovvero pienamente partecipe del mondo in cui vivono gli esseri umani. Con le sue tre “rivoluzioni copernicane” egli concepì alcuni dirimenti principi che toccano direttamente aspetti cruciali della nostra esperienza comune, individuale e collettiva.

I promotori chiedono ai partecipanti al concorso di realizzare un video che sia virtualmente ambientato in una sorta di studio televisivo dove un/una giovanissimo/a giornalista intervista un/una ragazzo/a fan di Immanuel Kant.

Partendo dai principali problemi che attanagliano la nostra epoca, le domande dovranno favorire le risposte che Kant avrebbe dato:

Sul ruolo del bello e dell’arte nella vita umana; Sul senso e la funzione della libertà di espressione nella dimensione sociale; Sullo stretto rapporto tra comunità politica e relazioni internazionali.

Si incoraggia il montaggio di immagini (video e/o fotografiche) che possano rinforzare il contenuto di ciò che si afferma durante il colloquio dell’intervista.

REGOLAMENTO

Art. 1

Il concorso è rivolto a tutte le classi delle scuole italiane che hanno studiato o che stanno studiando la filosofia di Immanuel Kant.

Art. 2

La partecipazione è gratuita e va comunicata tramite mail alla associazionerassunto@libero.it entro il 20 marzo 2024.

L’Associazione Culturale “Rosario Assunto” darà prontamente conferma dell’avvenuta iscrizione. Qualora quest’ultima non dovesse pervenire, i concorrenti dovranno comunicarlo alla segreteria dell’organizzazione attraverso una segnalazione telefonica al numero 329 4252018. Questa procedura garantirà in seguito il controllo dell’invio e della ricezione dei video.

Art. 3

I video dovranno pervenire unitamente alla scheda di partecipazione (ALLEGATO A), e a una liberatoria per la sua messa in onda con i nominativi di tutti presenti nel video stesso (ALLEGATO B), esclusivamente in formato digitale (File mp4) entro il 09 aprile 2024 tramite il programma di condivisione dati gratuito online WeTransfer (https://www.wetransfer.com), utilizzando come email destinatario associazionerassunto@libero.it

Art. 4

I video dovranno essere girati in orizzontale, in formato mp4 e avere una durata massima di 5 minuti.

Art. 5

Tre sono i criteri di valutazione:

il 50% del voto sarà assegnato al contenuto e alla coerenza del tema del concorso; il 30% del voto giudicherà la bravura della recitazione delle ragazze e dei ragazzi protagoniste/i dell’intervista; il 20% del voto valuterà il montaggio e la qualità tecnica del video.

I video saranno giudicati dall’autorevole commissione formata:

1) dal Sindaco di Caltanissetta; 2) dal Referente dell’Autonomia dell’Ufficio VI – Ambito Territoriale Caltanissetta ed Enna; 3) dalla Dirigente Scolastica del Liceo “Ruggero Settimo”; 4) dal Presidente della Consulta degli Studenti e 5) dal Presidente dell’Associazione “Rosario Assunto.

La commissione sarà presieduta da un noto personaggio del mondo della cultura e/o del giornalismo che verrà comunicato in seguito.

Art. 6

La suddetta giuria esaminerà gli elaborati e decreterà in maniera insindacabile i vincitori entro il 16 aprile 2024.

Alle ore 16,30 dello stesso giorno, sui social network dell’Associazione Culturale “Rosario Assunto” verrà pubblicato il risultato completo del concorso.

Art. 7

Al video 1° classificato verrà assegnato il premio di 1000 €;

al video 2° classificato verrà assegnato il premio di 300 €;

al video 3° classificato verrà assegnato il premio di 200 €.

Art.8

Il video del Liceo “Ruggero Settimo” di Caltanissetta sarà fuori concorso.

Art. 9

A tutti i concorrenti sarà inviato l’attestato di partecipazione.

Art. 10

La premiazione avrà luogo lunedì 22 aprile 2024 alle ore 11:30 al Teatro Margherita di Caltanissetta dove verranno proiettati e commentati, in collegamento on line con gli autori, i primi dieci video classificati.

Art. 11

Il materiale inviato non sarà restituito e potrà essere utilizzato direttamente dai promotori del concorso per varie iniziative (pubblicazione, proiezione in manifestazioni aperte al pubblico, messa in onda su televisioni locali e nazionali…).