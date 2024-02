Calcio giovanile. Alla Carnival Cup di Palermo il tecnico Filippo Costa conquista il riconoscimento di “Top Mister”

La Carnival CUP disputatasi a Palermo, lo scorso week end, con più di 250 squadre iscritte continua a regalare diverse soddisfazioni in casa New Team.

Dopo gli ottimi risultati registrati con piazzamenti di rilievo sia per la categoria “Primi Calci” prima e successivamente con gli “Esordienti” arriva, a sorpresa (ma non troppo), un altro meritato riconoscimento con l’attestato come “Top Mister” di questo prestigioso torneo giunto all’ottava edizione, al tecnico Filippo Costa che sta facendo strabene con le leve 2015/16 mettendo in “vetrina” diversi talenti.

Un premio, a livello regionale, destinato solo a un cerchia ristretta di allenatori, che portandolo a casa, testimonia l’ottimo lavoro fin qui svolto con grande maestria dal mister Costa che anche come “Responsabile del settore giovanile” sta dando lustro al club nisseno. (foto Andrea Camilleri)